Mourinho'nun 2024 tarihine kadar İtalya ekiplerinden Roma ile sözleşmesi bulunuyor. Zidane ise 2021'den beri bir kulübü yönetmedi, ancak son zamanlarda geri dönmeye hazır olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Bu nedenle Al-Nassr'ın başına geçmek için Zidane daha yakın isim gibi duruyor.