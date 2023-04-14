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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

Al-Nassr teknik direktörü Rudi Garcia yollarını ayırmasıyla, takımın başına geçecek yeni isimi seçmek için Ronaldo'da dahil oldu. Portekizli yıldızın tavsiyeleri Zidane, Mourinho veya Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus oldu

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  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

    NE OLMUŞTU?

    Portekizli futbolcu ile teknik direktör Rudi Garcia arasında anlaşmazlık çıktığı aktarılmıştı. 
  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

    Portekizli yıldızın, tutum ve davranışlarından memnun olmadığı için Fransız teknik adamı yönetime şikayet ettiği belirtilmişti.
  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

    Daha sonra Al-Nassr yönetimi de Perşembe günü Rudi Garcia ile yolları ayırma kararı aldığını açıklamıştı.
  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

    CBS Sports'a göre yeni antrenör arayan Al Nassr, takımı yönetmesi için büyük bir isim getirmek istiyor.
  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

    Kulübü geçici olarak Dinko Jelicic yönetecek ancak Suudi Arabistan ekibi, Zidane, Mourinho veya Jorge Jesus'u takımın başına geçirmeyi hedefliyor.
  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

    Kulüp bu isimlerde Ronaldo'nun tavsiyelerini dikkate aldı ve aktarılana göre Zidane'ye sözlü teklif yapıldı.
  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

    Kulübün daha önce Mourinho'ya 2 yılda 100 Milyon Euro kazanacağı bir teklif yaptığı duyulmuştu.
  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

    Mourinho'nun 2024 tarihine kadar İtalya ekiplerinden Roma ile sözleşmesi bulunuyor. Zidane ise 2021'den beri bir kulübü yönetmedi, ancak son zamanlarda geri dönmeye hazır olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Bu nedenle Al-Nassr'ın başına geçmek için Zidane daha yakın isim gibi duruyor.
  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

    Bu ikim isimle anlaşma sağlanamazsa listede, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve Marcelo Gallardo yer alıyor. 
  • Ronaldo Al-Nassr'a teknik direktör tercihini açıkladı!

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