Rooney'den Salah'a eleştiri!

Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, son haftalardaki performansıyla İngiltere'de tartışma konusu oldu. Takımının Chelsea'ye 2-1 yenildiği maçın ardından konuşan eski İngiltere efsane Wayne Rooney, Mısırlı futbolcunun savunma katkısının yetersiz olduğunu ve form düşüklüğü yaşadığını söyledi.

"KAYBOLMUŞ GÖRÜNÜYOR"

Rooney, BBC'de yaptığı değerlendirmede, "Salah her zaman geri gelip savunmaya yardım eden bir oyuncu değil ama Chelsea maçında bek oyuncusu zor durumdayken o sadece izliyordu. Van Dijk ve diğer liderler ona 'geri dönüp yardımcı olmalısın' demeli. Son haftalarda biraz kaybolmuş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"RONALDO GİBİ ROL DEĞİŞMELİ"

Rooney, yıldız futbolcunun yaşının ilerlemesiyle birlikte rolünün değişmesi gerektiğini savundu:

"33 yaşına geldi ve bence Arne Slot bunu düşünmeli. Chelsea maçında kanatlardan çok zorlandılar. Salah'ı içe alıp Florian Wirtz'i kanada kaydırabilirdi. Biz de zamanında Cristiano Ronaldo'yla aynı durumu yaşadık, o da geri gelmiyordu. Sir Alex Ferguson onu içe alarak hem dengeyi sağladı hem de takımda tuttu."