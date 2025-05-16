Rosamund Pike, 23 yıl sonra açıkladı

İngiliz oyuncu Rosamund Pike, 2002 yapımı 'James Bond' filmi 'Başka Gün Öl'deki 'Miranda Frost' karakteriyle dünya çapında şöhrete ulaştı.

Gelin Görün ki Rosamund Pike'ın şöhrete ulaşması hiç de kolay olmamış. Bunun nedene ne uzun süren çekimler ne de aksiyon sahneleri...

Rosamund Pike, nedenini 23 yıl sonra açıkladı.

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Şöyle;

'Başka Gün Öl'üm seçmeleri sırasında seçici kurul, Rosamund Pike'tan elbisesinin fermuarını açarak iç çamaşırlarıyla kalmasını istemiş. Anlaşılan o ki seçici kurul, Pike'ın vücut hatlarının 'Bond Kızı' olamaya uygun olup - olmadığını görmek istedi. Bikinili seçme de yapabilirlerdi ama...

Neyse,

Rosamund Pike, o günü şöyle anlattı; "Oyuncu seçmeleri sırasında elbisemin fermuarını açmamı ve iç çamaşırımla orada durmamı istediler. O anda düşündüm... Aklımdan 'Eğer rolü almayacaksam bunu yapmayacağım' dedim."

YÜKSEK HASILAT SAĞLADI 'Başka Bir Gün Öl'; 431.971.116 milyon dolar hasılat elde etti.

O yıl 19 yaşında Rosamund Pike, kendisinden istenileni yapmamasına rağmen 'Miranda Frost' rolünü almayı başararak, 'Başka Gün Öl'de Pierce Brosnan ve Halle Berry ile kamera karşısına geçti.