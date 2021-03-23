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HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaşRosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Flaş sözler (BJK haberleri)
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Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Flaş sözler...

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Rosier, şampiyonluk yarışı ve geleceğine dair çok önemli açıklamalarda bulundu

Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Flaş sözler (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Rosier, BeIN Sport Fransa'nın Football Show programına konuk oldu. Fransız yıldız, pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde 1 puanın kendilerini az da olsa rahatlattığını ifade etti.

"BİRAZ OLSUN GALATASARAY’DAN UZAKLAŞTIRDI"

Rosier, "Fenerbahçe ile berabere kaldık ve 1 puan aldık, bu durum bizi biraz olsun 2. sırada yer alan Galatasaray’dan uzaklaştırdı. Süper Lig'i sevdim açıkçası, Ligue 1 seviyesinde değil belki fakat iyi takımlar ve iyi oyuncular var" ifadelerini kullandı.

"SPORTING'E DÖNMEYI DÜŞÜNMÜYORUM AMA..."

Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Valentin Rosier, Portekiz'e geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Hala Sporting Lizbon’un oyuncusuyum. Geleceğim konusunda henüz bir karar almış değilim, fakat Sporting Lizbon’a dönmeyi düşünmüyorum. Beşiktaş’ta kalma konusunda ise evet ya da hayır diyemem. Şimdilik sadece şampiyonluğa odaklanmış durumdayım."

"GÜZEL BİR YARIŞ OLACAK"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray ile yarıştıklarını ifade eden Rosier, "Galatasaray ile aramızdaki şampiyonluk yarışının onlara karşı oynayacağımız maça kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bizim asıl rakibimizin Galatasaray olduğunu da düşünürsek, güzel bir yarış olacak."

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