Rosnetf'in Star rafinerisine yılda 1 milyon ton petrol sağlamasını öngören anlaşma Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rosnetf CEO'su Igor Sechin ile Sochi'de yaptığı görüşme sırasında imzalandı.

Türkiye´nin en büyük yabancı yatırımcısı konumundaki Azerbaycan devletine bağlı enerji şirketi SOCAR´ın önümüzdeki aylarda devreye girmesi beklenen rafinerisine Rus petrolünü akıtacak anlaşmayı, SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev ile Rosneft Başkanı Igor Sechin imzaladı.

Yapılan sözleşme ile bu yılın Aralık ayından itibaren İzmir´de bulunan SOCAR´ın Star Rafinerisi´ne yılda 1 milyon tonluk Rus petrolü temin edilecek.

Hedeflenen planlara göre SOCAR´ın Türkiye´deki rafinerisi STAR, ekim ayında devreye girecek. Yıllık işleme kapasitesinin de 10 milyon ton olması planlanıyor.

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