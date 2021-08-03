Kul\u00fcb\u00fcn sosyal medya hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 22 ya\u015f\u0131ndaki G\u00f6kay G\u00fcney ile kiral\u0131k olarak 1 y\u0131ll\u0131k anla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 duyuruldu. Galatasaray tak\u0131m\u0131n\u0131n alt yap\u0131s\u0131nda yeti\u015fen G\u00f6kay, ge\u00e7en sezon da kiral\u0131k olarak bordo-beyazl\u0131 formay\u0131 giymi\u015fti. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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