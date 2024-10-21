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        Haberler Gündem RTÜK Başkanı Şahin’den FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili açıklama

        RTÜK Başkanı Şahin’den FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili açıklama

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bazı yayın organlarındaki söylemlerin, Üst Kurulun takibinde olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:19
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        RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili açıklama
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        RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz.

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