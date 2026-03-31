Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik RTÜK’ten yayıncı kuruluşlara kolaylık: SD, HD, 4K ve 8K geçişlerinde yeni dönem!

        RTÜK’ten yayıncı kuruluşlara kolaylık: SD, HD, 4K ve 8K geçişlerinde yeni dönem!

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kablolu ve uydu yayın yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikle yayıncıların teknolojik dönüşüm süreçlerini hızlandırdı. Artık medya hizmet sağlayıcıları, teknik denetim gerekmeksizin yayın tekniklerini değiştirebilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 13:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        RTÜK'ten yayın geçişlerinde yeni dönem!

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kablolu ve uydu yayın yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikle yayıncıların teknolojik dönüşüm süreçlerini hızlandırdı. Artık medya hizmet sağlayıcıları, teknik denetim gerekmeksizin yayın tekniklerini değiştirebilecek. Resmî Gazete’nin 31 Mart tarihli ve 33210 sayılı nüshasında yayımlanan yeni düzenleme ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu ve Uydu Yayın Yönetmeliklerinde değişikliklere gidildi. Yayıncı kuruluşların üzerindeki bürokratik yükü hafifletmeyi amaçlayan düzenleme, yayımlandığı an itibarıyla yürürlüğe girdi.

        Teknik denetim şartı kalktı, başvuru yeterli olacak Yapılan düzenlemenin dikkat çekici maddelerinden birisi, yayın teknikleri arasındaki geçiş süreci oldu. Kablolu ve Uydu Yayın Yönetmeliklerinin 5. maddelerinde yapılan değişiklikle; SD, HD, 4K ve 8K gibi farklı yayın teknikleri arasında geçiş yapmak isteyen kuruluşlar için süreç sadeleştirildi. Buna göre, yayın ortamı değişmeksizin sadece yayın kalitesini artırmak veya değiştirmek isteyen kuruluşlar, RTÜK’e başvuruda bulunmaları halinde: Teknik denetim sürecine tabi tutulmadan ve mevcut yayın lisans süresiyle sınırlı olmak kaydıyla hızlı bir şekilde yayın tekniği değişikliği yapabilecek. Lisans yenilemede ‘teknoloji’ özgürlüğü Düzenleme sadece mevcut yayınları değil, lisans yenileme süreçlerini de kapsıyor. Kablolu ve Uydu Yayın Yönetmeliklerinin 9. maddelerinde yapılan değişiklikle, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara lisans yenileme dönemlerinde farklı bir yayın tekniği, örneğin SD’den 4K’ya geçiş gibi talepte bulunma imkanı tanındı.

        Hem ekonomik hem teknolojik gerekçe: Zaman kaybı sona erdi Hukuki gerekçeleriyle sunulan düzenlemede, eski sistemin oluşturduğu aksaklıklara dikkat çekildi. Daha önce yayın tekniğini değiştirmek isteyen kuruluşların mevcut lisanslarını iptal ettirip yeniden başvuru yapması gerekiyordu. Bu durum hem zaman kaybına hem de ekonomik külfete neden oluyordu. Yapılan değişikliğin temel amaçları şu şekilde sıralandı:

        -Teknolojik Uyum: 4K ve 8K gibi modern teknolojilere geçişi teşvik etmek.

        -Ekonomik Kolaylık: Maliyetler nedeniyle yayın kalitesini düşürmek zorunda kalan veya -artırmak isteyen kuruluşlara esneklik sağlamak.

        -Bürokrasinin Azaltılması: Yeniden lisans başvurusu gibi uzun süreçlerin önüne geçerek sektörün dinamizmini korumak. Sektör temsilcileri, bu adımın özellikle dijitalleşen medya dünyasında Türkiye’deki yayın kalitesinin artmasına ve kuruluşların mali yapılarının korunmasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrencisini taciz eden öğretim görevlisi meslekten ihraç edildi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisi M.B., Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten çıkarıldı. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        "Metrekareye 97 kilo yağış düştü"
        "Metrekareye 97 kilo yağış düştü"
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik