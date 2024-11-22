Ruben Amorim: Mourinho bana mesaj gönderdi

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Jose Mourinho'nun kendisine attığı mesaj ile ilgili açıklamalar yaptı.

Ruben Amorim yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho bana Manchester United'ın harika insanlarla dolu büyük bir kulüp olduğunu söylediği bir mesaj gönderdi. O haklı, hala bu kulüp böyle." dedi.

"MOURINHO'DAN FARKLIYIM"

Mourinho ile ilgili açıklamalarına devam eden genç teknik adam, "Jose Mourinho'nun sadece benim değil bütün Portekizli teknik direktörler üzerinde etkisi vardır. Ama ben farklıyım. O Avrupa şampiyonuydu ama ben değilim. Farklı bir dönemde farklı biriyim. Şu an için doğru kişi benim. Yeni bir takım kuruyoruz. Oyuncularıma burada farklı bir şeyler öğretmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMA İNANIYORUM"

Oyuncularına inandığını söyleyen Amorim, "Sizlerin bu oyunculara inanmadığını biliyorum ama ben inanıyorum. Sizler mümkün olmadığını düşünüyorsunuz ama ben başaracağımızı düşünüyorum. Oyunculara inanıyorum, farklı şeylere açıklar, sıkı çalışıyorlar ve bunu da yapmak zorundalar. Beni yanıltana kadar onlara inanacağım." diye konuştu.