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Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek rekor kırdı

21 yaşındaki ABD'li Max Park, Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya çapında rekora imza attı. Önceki rekor, 3.47 saniye ile Çinli Yusheng Du'ya aitti

Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek rekor kırdı
DHA

ABD'li Max Park, 3x3x3 boyutlarındaki Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek Guinness rekoru kırdı.

21 yaşındaki Park, California'da düzenlenen etkinlikte 2018 yılında 3.47 saniye ile rekor kıran Çinli Yusheng Du'yu geride bırakarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2 yaşındayken otizm teşhisi konulan Park'ın ailesinin, çocuklarının motor becerilerini geliştirmek için Rubik küpüne başvurduğu belirtildi.

Öte yandan Park, diğer şampiyon ve yakın arkadaşı Feliks Zemdegs ile birlikte rol aldığı 2020 Netflix belgeseli The Speed Cubers ile birlikte dünya çapında üne kavuşmuştu.

RUBİK KÜPÜ

Rubik küpü, 1974 yılında Macar mimarlık profesörü Erno Rubik tarafından icat edildi.

Erno Rubik küpü, öğrencilerine 3 boyutlu alanları öğretmek için bir alıştırma olarak kullandı.

1980'li yıllardan itibaren küp, dünya çapında popüler bir bulmaca oyunu haline geldi.

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