İran’da dün Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlenmesi ve 25 kişinin hayatını kaybederek onlarca kişinin yaralanmasından sonra İran çok sert açıklamalarda bulundu. Sessizliğini bozan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının arkasında ABD ve Körfez ülkeleri olduğunu açıkladı.

"ABD'Yİ SALDIRGAN TUTUMU NEDENİYLE PİŞMAN EDECEĞİZ"

Ruhani, “Bu saldırının arkasında Körfez ülkeleri var. ABD, Körfez ülkelerine bu saldırıları yapsın diye kaynak sağlıyor. İran işlenen bu suça yasalar ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yanıt verecektir. ABD bir kabadayı gibi davranıyor ve güç kimdeyse dünyanın etrafında istediğini yapabileceğini sanıyor” dedi. Ruhani, ABD’nin amacının ülke içerisinde huzursuzluk yaratmak olduğunu söylerken, “ABD’nin yaptırımının üstesinden geleceğiz ve ABD’yi bu saldırgan tutumundan dolayı pişman edeceğiz” dedi.

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