Ruhsal sıkıntılar yaşayan bazı insanların fiziksel olarak yan etkilerle karşılaşabilmesi ya da tam tersinin de görülebilmesi mümkündür. İşte ruh ve fiziksel sağlık arasındaki bağlantı...

RUH VE BEDEN SAĞLIĞI BİRBİRİNE BAĞLI MI?

Ruh ve beden arasında belirgin bir ayrım yapılır. Ancak ruh sağlığı ve bedensel sağlık göz önüne alındığında, ikisi birlikte düşünülmelidir. Ruhsal ve fiziksel sağlık bağlantılıdır ve insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ilişkileri vardır. Ruh sağlığı bozuklukları birçok bedensel hastalığa da neden olmaktadır. Ruh sağlığının zayıf olması kronik fiziksel rahatsızlıklar için bir risk faktörüdür. Kronik beden rahatsızlıkları olan insanların ruh sağlığı da risk altındadır.

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FİZİKSEL SAĞLIĞIN STRES VE DEPRESYON İLE BAĞLANTISI

Stres, anksiyete ve depresyon, fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir. Şöyle ki, vücudumuzu bir düdüklü tencereye benzetelim. Buharını(yani duygusal yükü) kontrollü bir şekilde saldığında, mutluluk içinde yemeği pişirebilecektir. Ancak buharını tahliye edemezse, kapak patlayana kadar basıncı artacaktır. İnsanlar için de benzer bir durum söz konusudur. Duygularımızı baskı altında tutup ifade etmezsek, sonunda tencere gibi en zayıf yerinden patlaması an meselesidir.

Aşırı stres veya depresyon sebebiyle, vücudumuzdaki fiziksel sistemlerden biri zayıflamışsa orada bir rahatsızlığın gelişmesi muhtemeldir. Örneğin, fiziksel olarak en zayıf noktanız boynunuzsa, boyun ağrıları çekmeye başlarsınız. Ruhsal durumunuz, bunun gibi hayat kalitenizi düşüren küçük fiziksel semptomlara neden olabileceği gibi, ciddi fiziksel semptomlara veya rahatsızlıklara da neden olabilir. Örneğin; vücudun çeşitli bölgelerinde kronik ağrılar veya ülserler, fibromiyalji, sık soğuk algınlığı, grip, kalp rahatsızlıkları, astım, cilt rahatsızlıkları, egzama, kanser vb.

RUHSAL SAĞLIĞINIZ FİZİKSEL SAĞLIĞINIZI NASIL ETKİLER?

Araştırmalar, ruhsal sağlık sorunu yaşayan kişilerin kalp hastalığı gibi önlenebilir fiziksel sağlık sorunlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

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Bunun çeşitli nedenleri olabilir, bunlardan bazıları şunlardır:

Genetik: Zihinsel sağlık sorunları geliştirme olasılığınızı artıran genler, fiziksel sağlık sorunlarında da rol oynayabilir