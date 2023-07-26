Ruhun Duymaz'ın yıldızı Burcu Özberk'in eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisinin reyting kurbanı olmasının ardından yeni projesi Ruhun Duymaz ile ekranlara geri dönen genç oyuncu Burcu Özberk'in başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatı da merak konusu oldu. Özberk'in eski aşkı da kendisi gibi ünlü oyuncu çıktı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şimdilerde Şükrü Özyıldız ile birlikte FOX TV ekranlarında yayınlanan "Ruhun Duymaz" dizisinde rol alan oyuncu Burcu Özberk, yıllar önce yaşadığı ilişkisiyle gündeme geldi. Özberk'in 2018 yılında birlikte olduğu eski aşkı, kendisi kadar ünlü bir oyuncuymuş.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Selin Şekerci, Ayşe Akın, Gökhan Alkan, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina gibi isimlerin yer aldığı Kraliçe dizisinde boy gösteren Burcu Özberk, dizinin reyting kurbanı olmasının ardından ara vermeden yeni projesi "Ruhun Duymaz'a" başladı. Ünlü isim dizide Ece Çetinel karakterine hayat veriyor.
Başrollerinde Hande Erçel, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Emre Kınay, Miray Akay ve Evrim Alasya gibi isimlerin olduğu Güneşin Kızları adlı dizide gösterdiği performansı sayesinde başarılı oyunculuk kariyeriyle adından sıkça söz ettiren 33 yaşındaki genç isim Burcu Özberk, özel hayatıyla da magazinseverlerin merceği altına girdi.
Instagram hesabında 9.5 milyon takipçisi olan Burcu Özberk'in bir dönem ilişkisi olduğu eski aşkı Çukur, Son Yaz, Ego gibi dizilerde boy gösteren yıldız oyuncu çıktı. İkili "Direniş Karatay" dizisinin setinde tanıştı.
İşte Burcu Özberk ve eski aşkı Alperen Duymaz...
Yaklaşık 7 aylık bir ilişkiden sonra 2018 yılının Şubat ayında ayrılık kararı alan çiftten Burcu Özberk, ilişkisiyle ilgili magazincilerden gelen soruya: "Siz henüz duymadınız mı biz ayrıldık" diyerek yanıt vermişti.
Son olarak Melisa Pamuk ile FOX TV ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde başrolü paylaşan Alperen Duymaz, Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma, Son Yaz gibi dizilerde boy göstermişti.