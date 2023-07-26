Ruhun Duymaz'ın yıldızı Burcu Özberk'in eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş!

Instagram hesabında 9.5 milyon takipçisi olan Burcu Özberk'in bir dönem ilişkisi olduğu eski aşkı Çukur, Son Yaz, Ego gibi dizilerde boy gösteren yıldız oyuncu çıktı. İkili "Direniş Karatay" dizisinin setinde tanıştı.

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Yaklaşık 7 aylık bir ilişkiden sonra 2018 yılının Şubat ayında ayrılık kararı alan çiftten Burcu Özberk, ilişkisiyle ilgili magazincilerden gelen soruya: "Siz henüz duymadınız mı biz ayrıldık" diyerek yanıt vermişti.