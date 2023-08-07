Ruhun Duymaz konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Fox TV Ruhun Duymaz oyuncuları...
Seneryosunu Ayşe Ünder Kutlu'nun yaptığı ve Aytaç Çiçek'in yönetmen koltuğunda oturduğu Ruhun duymaz dizisi, bu akşam bir kez daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Romantik komedi türünde olan Ruhun duymaz dizisinin konusu ve oyuncularına dair detaylı bilgiler...
24 Temmuz Pazartesi günü ekranlara ilk defa gelen Ruhun Duymaz dizisi, ilk iki bölümü ile büyük bir beğeni topladı. Pazartesi günleri ekranlara gelen dizi ile ilgili olarak izleyiciler ve merak edenler dizinin konusunu ve oyuncularını araştırmaya devam ediyorlar. İşte detaylar....
OYUNCU KADROSU
Ece Çetinel (Burcu Özberk)
Onur Karasu (Şükrü Özyıldız)
Civan Koral (Tuğrul Tülek)
Hilal Koral (Aslı Sümen)
Müfit (Şehsuvar Aktaş)
Handan Koral (Zuhal Gencer)
Ayla (Ülkü Duru)
RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?
Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral (Tuğrul Tülek)’in peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur. Civan’ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder. Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır.
Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur’un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Onur ve Ece; gece ve gündüz kadar iki zıt kutup, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.