Rui Vitoria: Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor'u sahasında 2-1 yenen Panathinaikos'un teknik direktörü Rui Vitoria, Türkiye'de kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vitoria, maçın ikinci yarısında 2 oyuncuyu aynı anda oyuna almasının karşılaşmanın dinamiğini yükselttiğini kaydetti.

Samsunspor'un bire birde çok iyi savunma yaptığını anlatan Vitoria, "Bir hücum oyuncusu alarak daha çok ceza sahasına yakın olabildik. Diğer yandan Calabria'nin oyuna girmesiyle beraber sağ tarafı daha iyi kullanabildik, daha iyi hareket edebildik, daha iyi orta kesebildik, daha iyi pas kullandık. Bu şekilde hücumumuz daha da rahatladı. 1-0 gerideyken 2 topumuz direkten döndü. Ancak bir şekilde 2 gol bulabildik." dedi.

Vitoria rövanş maçına da değinerek, "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey, Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız." ifadesini kullandı.