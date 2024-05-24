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        Haberler Dünya Rum basını, KKTCyi mülk alımında en karlı ülke olarak gösteren Forbese tepki gösterdi

        Rum basını, KKTCyi mülk alımında en karlı ülke olarak gösteren Forbese tepki gösterdi

        Ekonomi ve iş dünyasına yönelik yayınları ile tanınan ünlü Forbes dergisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yurt dışındaki mülk alımında en karlı ülkelerde ilk sıraya koymasına Rum basını tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:36 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:36
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        Rum basınından Forbes'e KKTC tepkisi
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        Forbes dergisinde yer alan araştırma dosya haberinde, KKTC'nin yurt dışında mülk anlamında yapılan yatırımlarda Avrupa ve Amerika pazarına göre, yüzde 47 tasarruf ile en karlı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekildi.

        KKTC'nin yatırımlar karşılığında oturma izni ve diğer avantajlar sunarak yabancı yatırımı teşvik eden dinamik pazarı bulunduğu işaret edilen haberde, bu alanda ikinci sırada Brezilya, üçüncü sırada ise Karadağ yer aldı.

        Listenin dördüncü sırasında Kolombiya, son sırasında da Yunanistan yer aldı.

        Forbes'in haberi yayınlamasının ardından Rum basını, bu habere tepki gösterdi.

        Rum basını, Forbes'in KKTC'yi devlet olarak tanımlaması ve satın alma fırsatlarını anlatmasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) şok etkisi yarattığını yazdı.

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        Alithia gazetesi haberinde, "Forbes dergisinin sahte devleti 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak nitelendirerek işgal bölgelerindeki satın alma fırsatları hakkında yayınladığı haber sansasyon yarattı." ifadesini kullandı.

        Bazı Rum internet siteleri ise Forbes'in KKTC'yi parlatmaya çalıştığını iddia ederek, yapılan haberin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Ada ile ilgili geçmişte aldığı kararlara aykırı olduğunu ileri sürdü.

        İş ve ekonomi dünyasının yakından takip ettiği Forbes dergisi geçen yıl, "ABD'liler için 2024’te Yurtdışında Mülk Satın Alabileceğiniz 5 Uygun Fiyatlı Yer" başlıklı Kathleen Peddicord imzalı tavsiye haberi yayımladı. Haberde, listenin birinci sırasında yine KKTC, "Kuzey Kıbrıs" adı altında yer almıştı.

        Aynı dergi 3 yıl önce internet sitesinde yer alan bir makalede KKTC'yi, 2021’de dünya genelinde sahil kıyısındaki daireler konusunda en iyi fırsat sunan ülke olarak nitelendirmişti.

        Forbes'in son yıllarda KKTC'yi tanıtıcı ve yatırım cazibesi olan bir ülke olarak göstermesine hem Rum yetkililer ile Güney Kıbrıs basını tepki gösteriyor.

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        #Forbes
        #Rum basını
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