Rumer Willis'ten Bruce Willis mesajı: Babamı gerçekten özlüyorum
Frontotemporal demans hastalığı nedeniyle emekliliğe ayrılmak zorunda kalan Bruce Willis'in kızı Rumer Willis, babasıyla ilgili duygusal bir mesaj yayımladı
Geçtiğimiz yıl, Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in hastalığı, bir süre önce frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
Bruce Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabından babasıyla çekilen fotoğraflarını yayımladı.
BABASINA ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ
Rumer Willis, "Bugün babamı gerçekten özlüyorum" ifadelerini kullandı.
Baba - kızın fotoğrafları kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü. Rumer Willis'e "Baba kız sevgisi her şeyin üstesinden gelir" şeklinde destek yorumları geldi.
7 AY ÖNCE DEDE OLMUŞTU
Öte yandan Rumer Willis'in geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini dünyaya getirmesiyle Bruce Willis de dede olmanın heyecanını yaşamıştı. Müzisyen Derek Richard Thomas ile birlikteliğinden kız bebek dünyaya getiren 34 yaşındaki Willis, bebeğine 'Louetta Isley' adını verdi.
BEŞ ÇOCUK BABASI
1987 - 2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kalan Bruce Willis'in bu evliliğinden Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue adında üç kızı bulunuyor.
Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming'den de Mabel Ray, Evelyn Penn adında iki kızı var.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon