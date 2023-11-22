Rumer Willis'ten Bruce Willis mesajı: Babamı gerçekten özlüyorum

Öte yandan Rumer Willis'in geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini dünyaya getirmesiyle Bruce Willis de dede olmanın heyecanını yaşamıştı. Müzisyen Derek Richard Thomas ile birlikteliğinden kız bebek dünyaya getiren 34 yaşındaki Willis, bebeğine 'Louetta Isley' adını verdi.

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BEŞ ÇOCUK BABASI

1987 - 2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kalan Bruce Willis'in bu evliliğinden Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue adında üç kızı bulunuyor.

Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming'den de Mabel Ray, Evelyn Penn adında iki kızı var.

Fotoğraflar: Instagram, Avalon