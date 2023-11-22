Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rumer Willis'ten Bruce Willis mesajı: Babamı gerçekten özlüyorum - Magazin haberleri

        Rumer Willis'ten Bruce Willis mesajı: Babamı gerçekten özlüyorum

        Frontotemporal demans hastalığı nedeniyle emekliliğe ayrılmak zorunda kalan Bruce Willis'in kızı Rumer Willis, babasıyla ilgili duygusal bir mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz yıl, Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in hastalığı, bir süre önce frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

        2

        Bruce Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabından babasıyla çekilen fotoğraflarını yayımladı.

        3

        BABASINA ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

        Rumer Willis, "Bugün babamı gerçekten özlüyorum" ifadelerini kullandı.

        4

        Baba - kızın fotoğrafları kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü. Rumer Willis'e "Baba kız sevgisi her şeyin üstesinden gelir" şeklinde destek yorumları geldi.

        5

        7 AY ÖNCE DEDE OLMUŞTU

        Öte yandan Rumer Willis'in geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini dünyaya getirmesiyle Bruce Willis de dede olmanın heyecanını yaşamıştı. Müzisyen Derek Richard Thomas ile birlikteliğinden kız bebek dünyaya getiren 34 yaşındaki Willis, bebeğine 'Louetta Isley' adını verdi.

        6

        BEŞ ÇOCUK BABASI

        1987 - 2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kalan Bruce Willis'in bu evliliğinden Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue adında üç kızı bulunuyor.

        Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming'den de Mabel Ray, Evelyn Penn adında iki kızı var.

        Fotoğraflar: Instagram, Avalon

        #Rumer Willis
        #Bruce Willis
        #Afazi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı