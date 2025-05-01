Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rümeysa Öztürk'ün duruşması 20 Mayıs'a ertelendi | Dış Haberler

        ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Öztürk'ün duruşması 20 Mayıs'a ertelendi

        Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı, ABD'de 25 Mart'ta gözaltına alınan ve Louisiana'daki bir gözaltı merkezinde tutulan Rümeysa Öztürk'ün vizesinin iptaline yönelik karara ilişkin duruşmanın 20 Mayıs 2025 tarihine ertelendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rümeysa Öztürk'ün duruşması 20 Mayıs'a ertelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başkonsolos Akıntı, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün son durumuna ilişkin AA'nın sorularını yanıtladı.

        Boston Tufts Üniversitesinde doktora öğrenimi gören Rümeysa Öztürk'ün ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından 25 Mart'ta Massachussets eyaletinin Boston kentinde gözaltına alındıktan sonra Louisiana'daki bir gözaltı merkezine götürüldüğünü hatırlatan Akıntı, "Rümeysa Öztürk'ün, Louisiana'ya getirilmesini takip eden dönemde Türkiye'nin Houston Başkonsolosu olarak Rümeysa Öztürk ile çeşitli kereler telefonla ve yüz yüze görüşerek, devletimizin yanında olduğunu belirttim." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Akıntı, Öztürk'ün göçmenlik statüsüyle ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından F1 öğrenci vizesinin iptaliyle ilgili ilk duruşmasının 16 Nisan'da Louisiana'daki Göçmenlik Mahkemesinde yapıldığını anımsatarak, duruşmaya Öztürk'ün avukatlarıyla katıldığını aktardı.

        Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılması talebinin duruşmada kabul edilmediğine işaret eden Akıntı, "Hakim ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının Rümeysa Öztürk'ün F1 öğrenci vizesinin iptaline yönelik kararının hukuka uygun olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olup olmadığına ilişkin bir sonraki duruşmanın 1 Mayıs 2025 tarihinde yapılmasına karar vermişti. Ancak, söz konusu duruşma 20 Mayıs 2025 tarihine ertelendi." ifadelerini kullandı.

        Akıntı, Öztürk'ün gözaltına alınmasına karşı başvuruya ilişkin ayrı bir davanın da Vermont Bölge Mahkemesinde devam ettiğine dikkati çekerek, "Söz konusu mahkeme her ne kadar 18 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı kararında, Rümeysa Öztürk'ün 1 Mayıs 2025 tarihine kadar Vermont'a nakledilmesini emretmiş ise de ABD hükümeti bu kararı temyize taşımıştır. Bu nedenle vatandaşımızın Vermont'a nakil süreci bu aşamada durmuştur. Bu süreç de Boston Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Rümeysa Öztürk hakkındaki dava süreçlerinin Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği başta olmak üzere Türk yetkililer tarafından takip edildiğinin altını çizen Akıntı, "Kendisiyle, ailesiyle ve avukatlarıyla temas halindeyiz. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü konsolosluk hizmetini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"