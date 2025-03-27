Rümeysa Öztürk'ün vizesi iptal edildi

ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün F-1 vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Rubio, Öztürk'ün katıldığı Filistin gösterilerine atıfta bulunarak vize iptaline gerekçe sunmaya çalıştı.

ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıklarını aktarmıştı.

ABD'li Senatör Warren'dan gözaltına tepki

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasının, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirdi.

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Son zamanlarda üniversitelerde Filistin yanlısı göstericileri destekleyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini eleştiren Warren, "Trump yönetimi, yasal statüye sahip öğrencileri hedef alıyor ve insanları yasal süreç olmaksızın toplumlarından koparıyor." ifadelerine yer verdi.