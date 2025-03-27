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        Haberler Dünya Rümeysa Öztürk'ün vizesi iptal edildi | Dış Haberler

        Rümeysa Öztürk'ün F-1 vizesi iptal edildi

        ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün F-1 vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.03.2025 - 20:45 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:56
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        Rümeysa Öztürk'ün vizesi iptal edildi
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        ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün F-1 vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Rubio, Öztürk'ün katıldığı Filistin gösterilerine atıfta bulunarak vize iptaline gerekçe sunmaya çalıştı.

        ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıklarını aktarmıştı.

        ABD'li Senatör Warren'dan gözaltına tepki

        ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasının, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirdi.

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        Son zamanlarda üniversitelerde Filistin yanlısı göstericileri destekleyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini eleştiren Warren, "Trump yönetimi, yasal statüye sahip öğrencileri hedef alıyor ve insanları yasal süreç olmaksızın toplumlarından koparıyor." ifadelerine yer verdi.

        Warren, bunun, "ABD Anayasasında belirtilen temel özgürlüklere karşı bir saldırı" olduğunu belirtti.

        Öztürk'ün gözaltına alınması, Trump yönetiminin, Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşti.

        Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

        Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Han Suri de "Hamas propagandası ve antisemitizm" yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istenmiş ancak ABD'li Yargıç Patricia Tolliver Giles söz konusu kararı durdurmuştu.

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