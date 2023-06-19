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Rumuz Goncagül AKM seyircisiyle buluşuyor

Türk tiyatrosunun değerli yazarlarından Oktay Arayıcı’nın 1977 yılında kaleme aldığı Rumuz Goncagül, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Zafer Algöz'ün yönetmenliğinde ve Timur Selçuk’un müzikleriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek

Rumuz Goncagül AKM seyircisiyle buluşuyor
HABERTURK.COM

Yazıldığı günden bu yana pek çok tiyatro tarafından oynanan ve büyük ilgi gören Rumuz Goncagül, 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Türk tiyatrosunun önemli oyun yazarlarından Oktay Arayıcı’nın 70’li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle kadınların sıkışmışlığını anlattığı oyun, Zafer Algöz’ün yönetmenliğinde, İstanbul Devlet Tiyatrosu yorumuyla seyircinin ilgisine sunulacak.

Müzik direktörlüğünü Rahim Ozan Demir’in üstlendiği oyunun müzikleri, 2020 yılında kaybettiğimiz değerli sanatçı Timur Selçuk’un imzasını taşıyor.

Çağdaş bir orta oyunu olan Rumuz Goncagül’ün dekor tasarımı Nur Sinem Mete’ye, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan’a, ışık tasarımı İ. Önder Arık’a, koreografisi Kerem Kuraner’e, dramaturjisi ise Derya Özer’e ait. Oyunda Dilek Güven (İnsaf), Şebnem Bilgeer ile Eylem Yıldız kastlı olarak (Gülsün) Efe Erkekli (Sıtkı), Duygu Gökhan (Ayşen), Erdoğan Aydemir (Halet Rezâki), Engin Delice (Müfit Mürted), Ahmet Dizdaroğlu (Dursun Ali), Uğur Keleş (Refik Mayısoğlu), Aydın Orak (Nasuhi Bey) ve Buğra Kağan Kahraman (Garson) rol alıyor.

OYUNUN KONUSU

İstanbul’un tarihi semtlerinden birinde eskimiş olan bir evde kızı Gülsün ile yaşayan İnsaf Hanım, kocasından kalma emekli maaşı ile geçinemeyince kendi kiracı olduğu evin bir odasını Sıtkı’ya kiralar.

İçine düştüğü geçim sıkıntısı ve toplumsal baskılara bir de giderek değişip dönüşen kent hayatının zorluğu eklenince İnsaf Hanım, bu sıkışmışlığın içinden kendince bir çıkış yolu bulur ve kızının bir evi, bir güvencesi, bir yuvası olması için Goncagül rumuzu ile gazete ilan-ı mektup yazar.

Ancak ilana talip 261 adet mektup gelince hepsiyle görüşmeye yetişemeyeceğini anlayan İnsaf Hanım, kiracısından yardım ister.

Sıtkı, anne kıza yardımı kabul eder ve taliplilerle o da görüşür. Sonrasında ise olaylar bir anda içinden çıkılmaz bir hâle gelir.

Gizlice sevdiği Sıtkı’nın aşkından habersiz olan Gülsün, beklediği sevgiyi ararken eve gelen taliplilerin tek derdinin çıkar olduğunu anlayıp umutsuzluğa düşse de güvendiği sevgiye tutunur.

Tam mutlu oldukları sırada ise hepsini büyük bir sürpriz beklemektedir.

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