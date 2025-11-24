Rupert Grint: Harry Potter karakteri üzerime yapıştı

'Harry Potter' filmiyle çocuk oyuncu olarak dünya çapında ünlenen Rupert Grint, 'Harry Potter' serisinin son filminin vizyona girmesinden yaklaşık 14 yıl sonra, canlandırdığı 'Ron Weasley' karakterinin gölgesinden asla çıkamayacağını söyledi. Ancak oyuncu, bu durumdan hiz de şikâyetçi değil.

Şu anda 37 yaşında olan Rupert Grint, BBC'ye verdiği röportajda; "Bundan memnunum. Bence harika... Bunun çocukluklarının bir parçası olduğunu gerçekten hisseden insanlarla tanışmayı seviyorum" ifadesini kullandı.

Serinin 8 filminin tamamında 'Ron Weasley'i canlandıran Rupert Grint, yakında 'Harry Potter'ın TV dizisinde 'Ron'u canlandıracak çocuk oyuncuya da bir mektup yazdığını açıkladı. Grint; "Döngünün tekrar yaşanması oldukça tuhaf. Nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum" diye konuştu.

REKLAM

Oyuncu, M. Night Shyamalan'ın gerilim filmi 'Kulübeye Tıklat' (2023) ve 'Servant' (2019) dizisi gibi yapımlarda rol almış olsa da her zaman sevimli çocuk büyücü olarak anılacağını düşündüğünü söyledi.

Yıllar önce oynadığı bir rolle anılmaktan bıkıp bıkmadığı sorulduğunda Rupert Grint; "Hayır, kesinlikle hayır. Bayılıyorum" diye yanıtladı.