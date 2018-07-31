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Rus blog yazarından baş döndüren kareler

31.07.2018 - 11:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ninelly isimli blog yazarı kadınların güzel bir arka planla birleştiğinde masalsı kareler elde edilebileceğini düşünüyor. İşte o fotoğraflar...

  • 1 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Rusya'da Nina isimli bir blog yazarı, dünyayı karış karış gezerek rüya gibi fotoğraflar çekiyor. 

  • 2 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    26 yaşındaki genç kızın kendi tasarladığı fırfırlı elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

  • 3 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Fotoğraflarını "elbise hikayelerim" (#yDressStories) başlığı altında paylaşan genç blogger, kısa sürede binlerce takipci kazandı. Nina'nın gezdiği ülkeler ve paylaştığı fotoğraflar...

  • 4 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Yunanistan

  • 5 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Kapadokya, Türkiye

  • 6 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    İtalya

  • 7 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Batum, Gürcistan

     

  • 8 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Moskova Devlet Üniversitesi

     

  • 9 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Hindistan

     

  • 10 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Milano, İtalya

     

  • 11 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    11 | 53

    San Marco, Venedik, İtalya

     

  • 12 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    12 | 53

    Hindistan

     

  • 13 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Hindistan

     

  • 14 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    14 | 53

    Kapadokya, Türkiye

     

  • 15 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    15 | 53

    Moskova, Rusya

     

  • 16 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Braies Gölü, İtalya

     

  • 17 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    17 | 53

    Yeni Zelanda

     

  • 18 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    18 | 53

    Rusya

     

  • 19 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    19 | 53

    Venedik, İtalya

     

  • 20 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    20 | 53

    Gürcistan

     

  • 21 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    21 | 53

    Yeni Zelanda

     

  • 22 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    22 | 53

    Hindistan

     

  • 23 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    23 | 53

    İsviçre

     

  • 24 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    24 | 53

    Hindistan

     

  • 25 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    25 | 53

    Taç Mahal, Hindistan

     

  • 26 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    26 | 53

    Yeni Zelanda

     

  • 27 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    27 | 53

    Wai-o-tapu, Yeni Zelanda

     

  • 28 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    28 | 53

    Charyn Kanyonu, Kazakistan

     

  • 29 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    29 | 53

    İskoçya

     

  • 30 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    30 | 53

    Kırım

     

  • 31 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    31 | 53

    Livigno, İtalya

     

  • 32 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    32 | 53

    Hindistan

     

  • 33 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    33 | 53

    Moskova, Rusya

     

  • 34 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    34 | 53

    Yeni Zelanda

     

  • 35 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    35 | 53

    Duncansby Stacks, UK

     

  • 36 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    36 | 53

    Moskova, Rusya

     

  • 37 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    37 | 53

    Taç Mahal, Hindistan

     

  • 38 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    38 | 53

    Ukrayna

     

  • 39 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    39 | 53

    Kızıl Meydan, Moskova, Rusya

     

  • 40 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    40 | 53

    Rusya

     

  • 41 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    41 | 53

    Moskova, Rusya

     

  • 42 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    42 | 53

    Kırım

     

  • 43 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    43 | 53

    Birleşik Krallık

     

  • 44 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    44 | 53

    İngiltere

     

  • 45 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    45 | 53

    İsviçre

     

  • 46 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    46 | 53

    Kırım

     

  • 47 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    47 | 53

    Gürcistan

     

  • 48 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    48 | 53

    Hindistan

     

  • 49 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    49 | 53

    İtalya

     

  • 50 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    50 | 53

    İsviçre

     

  • 51 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
    51 | 53

    Kırım

  • 52 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    İngiltere

  • 53 Rus blog yazarından baş döndüren kareler
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    Yunanistan

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