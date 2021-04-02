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Bugüne koronavirüs vakası tespit edilmeyen Kuzey Kore'de, salgın için alınan sıkı tedbirler Rus diplomatları ülkeden ayrılma noktasına getirdi.

Rus diplomatlar, salgın sebebiyle Kuzey Kore'de yaşanan, ilaç temin etme, sağlık hizmeti alma gibi temel gereksinimlerin eksikliğinden ve zorluğundan şikayet ettiler.

Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği çalışanlarının Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ülkeden ayrıldıklarını başka ayrılıkların da yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, “Kuzey Kore’den ayrılanları anlayabiliyoruz çünkü bu şartlar altında yaşamak zor” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sınırlarını sert bir şekilde kapattı, uluslararası ve şehirler arası seyahatleri ciddi şekilde kısıtladı.

Öte yandan, büyükelçilik çalışanlarının bir süredir ilaç bulmakta zorlandığı biliniyordu. Ayrıca Rusya, Kuzey Kore'de en çok diplomata sahip olan ülkelerden biri.

Geçtiğimiz aylarda da Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği'nden çalışan kişilerin Kuzey Kore'den dönme anları gündem olmuştu. Büyükelçilikte çalışan 8 kişi, koronavirüs nedeniyle sınırlar kapalı olduğu için Rusya tarafına elle itilen ve demiryollarında kullanılan drezin isimli araçla geçmişti.

Bu anlar Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da paylaşılmıştı.