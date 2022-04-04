Rus güçlerinin çekildiği İrpin'de son durum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Rus güçlerinin çekildiği İrpin'de son durum
ABONE OL

Rus güçlerinin çekildiği İrpin'de son durum

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, İrpin'de incelemelerde bulundu. Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Rus güçlerinin çekildiği kentteki son durumu aktardı.

Son dakika: Rus güçlerinin çekildiği İrpin'de son durum
Rus güçlerinin çekildiği İrpin'de son durum
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 40. gününde İrpin kentindeki son durumu aktardı.

Rus güçlerinin 28 Mart'ta çekildiği kentin sokaklarında, harabeye dönmüş evler, yanan araçlar görüldü.

Ukrayna, 28 Mart'ta başkent Kiev yakınında yer alan İrpin kentinin kontrolünü geri aldığını açıklamıştı.

ZELENSKIY BUÇA VE İRPİN'İ ZİYARET ETTİ

Diğer yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça ve Irpin kentlerini ziyaret etti.

Buça'da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenskiy, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı.

Zelenskiy, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin’e geçerek incelemelerde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zelenskiy: Rusya ile müzakere çok zor
DÜNYA Zelenskiy: Rusya ile müzakere çok zor
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması
DÜNYA Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması
Buça'da kilise bahçesindeki toplu mezar böyle görüntülendi
DÜNYA Buça'daki toplu mezar uydudan görüntülendi
Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin'den "dost olmayan" ülkelere vize kararı
DÜNYA Putin'den "dost olmayan" ülkelere vize kararı
Sanchez, Rusya'nın Buça'daki saldırıları için "soykırım" dedi
DÜNYA Sanchez, Rusya'nın Buça'daki saldırıları için ...
Pakistan'da 75 yılda hiçbir başbakan görev süresini tamamlayamadı
DÜNYA Pakistan'da 75 yılda hiçbir başbakan görev süresini ...
Ukrayna'daki görüntüler büyük tepki çekmişti! Kremlin'den son dakika Buça açıklaması - Güncel Haberler
DÜNYA Kremlin, Buça'daki görüntüler için ne dedi?
Macron: Buça'da savaş suçuna dair açık ipuçları var
DÜNYA Macron: Buça'da savaş suçuna dair açık ipuçları var
Son dakika haberleri: Ukrayna halkının dağıttığı zehirli keki yiyen Rus askerleri öldü
DÜNYA Ukraynalıların dağıttığı zehirli keki yiyen Rus ...
Milyonlarca kişi karantinaydı: Askerler devrede!
DÜNYA Milyonlarca kişi karantinaydı: Askerler devrede!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.