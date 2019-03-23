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Falk "Bu kadar kayıtsızlıkla daha fazla bir şey yapılamaz. Tacı ondan zor aldık. Ayrıca taç, içler acısı durumdaydı. Kırmış, tamir gerekiyor. Bu değerli bir taç, gümüş ve altın kaplamalı, yarı değerli taşlarla süslü" dedi.