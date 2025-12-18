Habertürk
        Rus kadınlar Tuğba Ekinci'ye dava açıyor - Magazin haberleri

        Rus kadınlar Tuğba Ekinci’ye dava açıyor

        Yaklaşık bir yıl önce katıldığı YouTube programında Rus kadınlara yönelik ifadeler kullanan Tuğba Ekinci, açıklamalarıyla sosyal medyada tepki çekti. Sözlerin ardından Rusya basınında Ekinci hakkında dava açılabileceğine dair haberler yer aldı

        Giriş: 18.12.2025 - 18:44 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:44
        Rus kadınlar Tuğba Ekinci'ye dava açıyor
        Yaklaşık bir yıl önce bir YouTube programına konuk olan şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Rus kadınlara yönelik ifadeleri kısa sürede tartışma yaratmıştı.

        Tuğba Ekinci, programda şu ifadeleri kullanmıştı; "Evlenmeden Rus kadınların zevkini alın. Onlar erkeği mutlu etmek için yaratılmış. Kimse kusura bakmasın, 'ben güzelim' falan demesin. Ben bütün erkeklere bunu söylerim, kendim de erkek olsam yapardım: Rusya'ya gidip bir 15 gün, 1 ay gezeceksiniz evlenmeden önce. Hani gerçekten 'benim' diyen kadın bir Rus kızı gibi olamaz. Ama kalkıp da onu getirmenin alemi yok. Ne kültürü bize uyuyor, ne buralara alışabiliyor. Evlenmeden zevkini alacaksın. Onların zaten işi o, yanlış anlam."

        Bu sözlerin ardından Tuğba Ekinci’ye sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Özellikle Rus kadınlar, yapılan açıklamaların aşağılayıcı ve genelleyici olduğunu savunarak sert eleştirilerde bulundu. Tepkiler yalnızca sosyal medya ile sınırlı kalmazken, Rusya basınında Tuğba Ekinci hakkında dava açılabileceğine dair haberler de yer aldı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

