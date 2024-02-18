Rus lider Putin'den Ukrayna'daki birliklerine kutlama mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın Avdiivka kentinin ele geçirilmesi dolayısıyla askeri birlikler ve komutanlara kutlama mesajı paylaştı
Giriş: 18.02.2024 - 00:00 Güncelleme: 18.02.2024 - 00:00
Rusya-Ukrayna Savaşı ikinci yılını doldurmaya yaklaşırken, Rusya Ukrayna'nın Avdiivka kentini ele geçirdi.
Rus lider Putin, Avdiivka kentini ele geçiren Rus birlikleri ve komutanları kutladı.
Putin, birlikler ve komutanlarla şu mesajı paylaştı:
"Olağanüstü askeri faaliyetlerinizden ötürü, Avdiivka muharebelerine katılan sizin yönetiminizdeki tüm birliklere şükranlarımı sunuyorum"