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Haberler Dünya Rus milyarder Pavel Antov'un Hindistan tatilinde şüpheli ölümü - Son dakika haberi
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Rus milyarderin Hindistan tatilinde şüpheli ölümü

Turistik olarak Hindistan'ı ziyaret eden Rus siyasetçi, bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Rus milyarder Pavel Antov'un Hindistan tatilinde şüpheli ölümü - Son dakika haberi
HABERTURK.COM

Rus ve Hint medyasının bildirdiğine göre, Hindistan'ı turist olarak ziyaret eden Rus siyasetçi Pavel Antov şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Hindistan'ın NDTV kanalına göre, 65 yaşındaki siyasetçi Cumartesi günü Hindistan'ın doğusundaki Rayagada şehrinde bir otelin önünde kanlar içinde yatarken bulundu. Dört kişilik bir turist grubuyla seyahat eden isim geçen Çarşamba otele giriş yapmıştı.

RUS YETKİLİ DE HABERİ DOĞRULADI

Antov'un ölümü, Vladimir Oblastı Federal Bölgesi'nde yasama meclisinin başkan yardımcısı Vyacheslav Kartukhin tarafından doğrulandı.

Kartukhin olayı 'trajik koşullar' olarak nitelendirirken, olayla ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. Kartukhin ayrıca Antov'dan 'başarılı bir iş insanı ve hayırsever' olarak bahsetti.

SAVAŞI ELEŞTİRMİŞTİ

Batı medyasına göre ise Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarına ilişkin "Enkazın altından bir kız çıkarıldı, kızın babası ölmüş görünüyor. Anne vinçle dışarı çekilmeye çalışılıyor - bir levhanın altında kaldı. Gerçeği söylemek gerekirse, buna terörden başka bir şey demek son derece zor" demişti.

Ancak tepkiler sonrası yorumunu geri alan Antov, özür dilemiş ve paylaşımının 'talihsiz bir yanlış anlaşılma' ve 'teknik bir hata' olduğunu iddia etmişti.

AYNI OTELDE BİR ÖLÜM DAHA

Rus medyasının iddiasına göre bir başka Rus turist olan 61 yaşındaki Vladimir Bydanov da geçen hafta aynı otelde hayatını kaybetti. Rusya'nın Hindistan Başkonsolosu Aleksey Idamkin'e göre Bydanov kalp krizi geçirdi. Diplomat , "Polis bu trajik olaylarda herhangi bir suç unsuru görmüyor" dedi.

Bazı Rus medyaları, Bydanov'dan Antov'un arkadaşı olarak da bahsetti ve ikisinin birlikte seyahat ettiklerini ifade etti. Üst düzey bir polis memuru ise Hint NDTV'ye Antov'un ölümünün intihar olabileceğini söyledi. Polis memuruna göre, siyasetçi 'arkadaşının ölümü nedeniyle depresyona' girdi. Polis ayrıca kaza sonucu ölüm de dahil olmak üzere olayın tüm olası versiyonlarını araştırdıklarını söyledi.

RUS OLİGARKLARIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

39 yaşındaki Ivan Pechorin Eylül ayında yatından düşerek, 52 yaşındaki Pavel Pchelnikov aynı ay Moskova'daki evinde vurularak, Eski Gazprom yöneticisi 63 yaşındaki Alexander Tyulakov da evinde asılı halde ölü bulunmuştu.

Putin’e yakınlığıyla tanınan Gazprom'un eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev ise Nisan ayında eşi ve 13 yaşındaki kızıyla beraber Moskova'daki dairesinde ölü bulunmuştu.

55 yaşındaki Sergey Protosenya da eşi ve kızıyla birlikte 19 Nisan'da Katalonya'daki Lloret de Mar bölgesinde bulunan evlerinde ölü bulunmuş, çiftin 1 oğullarının da olduğu ancak olayın gerçekleştiği gün Fransa'da olduğu belirtilmişti.

Olayın intihar mı cinayet mi olduğu kesin olarak açıklanmasa da Moskova'da Avayev'in de ailesiyle benzer şekilde ölmesi şüpheleri artırmıştı.

* Haberin görseli Pavel Antov'un sosyal medya hesapları ve Telegram'dan servis edişmiştir.

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