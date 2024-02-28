Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cenaze töreni Cuma günü Moskova'da yapılacak: 'Barışçıl olup olmayacağını henüz bilemiyoruz'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenazesinin Cuma günü Moskova yapılacağı bir sözcüsü tarafından doğrulandı.

Cenaze töreni, Moskova'daki bir kilisede düzenlenen veda töreninin ardından Borisovskoye Mezarlığı'nda yapılacak.

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, cenazenin barışçıl bir şekilde yapılıp yapılamayacağını ve polisin katılımcıları gözaltına alıp almayacağını bilmediğini söyledi.

Navalni'nin 16 Şubat'ta cezaevinde rahatsızlanarak aniden hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yıllarca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhalifleri arasında sayılan Navalni'nin ölümünden, eşi Yulia Navalnaya ve birçok dünya lideri Rus devletini sorumlu tutuyor.

Ölüm nedenine ilişkin şimdiye kadar çok az ayrıntı açıklandı.

Rus yetkililer ölümünden sonra 8 gün boyunca Navalni'nin cenazesini annesi Lyudmila'ya teslim etmeyi reddetti.

Geçtiğimiz günlerde Navalni'nin sözcülerinden bir tanesi, annesine üç saat içinde "gizli" bir cenaze töreni yapılmasını kabul etmesinin söylendiğini belirtti.

Aksi takdirde Navalni'nin öldüğü IK-3 'Kutup Kurdu' adlı cezaevi tesisinde defnedileceği söylendi.

Navalni'nin annesi, oğlunun doğal nedenlerle öldüğüne dair bir ölüm belgesi imzalamaya zorlandığını söyledi.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh, Salı günü yaptığı açıklamada cenaze törenini yapmak için bir yer bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Yarmysh, bazı yerlerin tamamen dolu olduklarını iddia ettiklerini, diğerlerinin ise etkinliğin kimin için olduğunu öğrendiklerinde reddettiklerini söyledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Yarmysh, "Konuştuğumuz bir yer, cenaze hizmetleri sağlayan şirketlerin bizimle çalışmasının yasak olduğunu söyledi" dedi.

Navalnaya, AP'de konuştu: 'Batı'nın stratejisi işe yaramıyor'

Getty Images Yulia Navalnaya bugün Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptı

Cenaze törenine ilişkin ayrıntılar, Yulia Navalnaya'nın bugün Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptığı sırada geldi.

Navalnaya konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'daki "acımasız ve sinsi" savaşını kınadı ve Batı'nın Rusya ile mücadele stratejisinin işe yaramadığını söyledi.

Navalnaya, "Daha öncekilerden hiçbir farkı olmayan yeni bir karar ya da yeni bir dizi yaptırımla Putin'e zarar veremezsiniz" diye konuştu.

Bunun yerine milletvekillerini eşinden ilham almaya çağırdı ve onu "her şey için ama özellikle de siyaset için her zaman yeni fikirleri olan" bir "mucit" olarak nitelendirdi.

Navalnaya, "Sıkıcı olmayı bırakmalısınız" dedi.

Aleksey Navalni'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın Direktörü Ivan Zhdanov, X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, cenazeyi 29 Şubat'ta yapmak istediklerini, ancak "o gün etrafta mezar kazabilecek tek bir kişinin bile olmadığının kısa sürede anlaşıldığını" söyledi.

Zhdanov, bunun nedeninin de Putin'in aynı gün önemli bir konuşma yapacak olması olduğunu ima etti:

"Kremlin, Aleksey'e veda edeceğimiz günde kimsenin Putin'i ve konuşmasını umursamayacağının farkında."

Zhdanov, insanları "Aleksey'e veda etme şansına sahip olmak için" erken gelmeye teşvik etti.

Sabah yapılacak veda töreninin ardından yerel saatle 14:00'te cenaze töreni ve 16:00'da defin işlemi gerçekleştirilecek.

İnsan hakları grubu OVO-Info'ya göre, Navalni'nin ölümünden bu yana, Rusya genelinde yaklaşık 400 kişi onun için çiçek bıraktıktan sonra gözaltına alındı.

Cenaze törenine de polisin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Navalni'nin sağ kolu olarak tanınan araştırmacı gazeteci Maria Pevchikh, ölümünün bir mahkum takasıyla serbest bırakılmak üzere olduğu sırada gerçekleştiğini açıkladı.