Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in imzaladığı kararnameden sonra Rusya savunma bakanlığının yayınladığı genelge ile eski Çarlık Rusya dönemi, Sovyetler Birliği ve sonrasında Rusya federasyonu döneminde Rus askerlerinin geçmişten beri kullandığı yün ve deri kalpakların kullanımında değişikliğe gidildi. Buna göre Rus ordusunun kullandığı kulak kapaklı kalpaklar kullanılmayacak. Düzenlemeye göre kalpakların yerini şapkalar alacak. Kulaklık kapaklı kalpakları sadece üst rütbeliler kullanabilecek.

Kalpakların ordu içindeki isimleri de değiştirildi. Buna göre Rus ordusu içerisinde kalpaklar bundan sonra 'şapka' olarak isimlendirilecek. Medvedev'in imzaladığı karar 1 Haziran 2022'ye kadar yürürlüğe konulacak, bu tarihten itibaren ordu mensubu tüm askerler artık kalpak yerine şapka takacak.

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