Ruslar sıcak denizlere yerleşti 0:00 / 0:00

TÜİK temmuz ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 93 bin 902 olurken bir önceki aya göre düşüş yüzde 40'ı buldu. Yabancılara yapılan konut satışları temmuzda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 azalarak 3.939 oldu.

Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışındaki payı temmuzda yüzde 4.2 oldu. Türkiye genelinde yabancıya satışın payı haziran ayında yüzde 5.7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Ay (2022) Toplam satış Yabancıya satış Yabancıya satışın payı(%) Ocak 88 306 4 186 4,7 Şubat 97 587 4 591 4,7 Mart 134 170 5 567 4,1 Nisan 133 058 6 447 4,8 Mayıs 122 768 5 962 4,9 Haziran 150 509 8 630 5,7 Temmuz 93 902 3 939 4,2

TÜİK'in yayımladığı verilere göre temmuz ayında yabancıya satışta Antalya İstanbul'u solladı. Antalya'da söz konusu ayda yabancılara toplam 1.421 adet konut satılırken, İstanbul'daki satışlar 1.154 adette kaldı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 57 YÜKSELDİ

İlk 7 aylık verilere bakıldığında ise İstanbul yabancılara 16.049 adetlik satışla zirvedeki yerini korurken, Antalya 11.257 adetle ikinci, Mersin ise 1.944 adetlik satışla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde ilk 7 ayda yabancılara toplam 39.322 adet konut satıldı. Yabancıya satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.3 yükseldi.

2022'nin ilk 7 ayında yabancıya en fazla konut satılan iller:

Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Toplam 39 322 4 186 4 591 5 567 6 447 5 962 8 630 3 939 İstanbul 16 049 1 771 1 958 2 245 2 564 2 451 3 906 1 154 Antalya 11 257 914 1 099 1 434 1 970 1 885 2 534 1 421 Mersin 1 944 219 216 229 299 264 428 289 Ankara 1 910 269 288 347 333 249 276 148 Bursa 1 133 117 161 174 158 132 226 165 Yalova 1 023 117 116 159 167 135 177 152 Sakarya 860 107 89 135 133 122 193 81 İzmir 796 142 100 132 138 109 125 50 Samsun 713 92 116 147 130 102 80 46 Trabzon 557 69 87 87 61 68 100 85 Diğer iller 3 080 369 361 478 494 445 585 348

Antalya'da 2021 genelinde yabancılara toplam 12.384 adet konut satılmıştı. Satışlar 2021'in ilk 7 ayında 4.921 adette kalmıştı. Yani dönemsel olarak geçen yıla göre artış yüzde 128.7'yi buldu.

Temmuz ayında Antalya'da toplam konut satışı 4.643 oldu. İlk 7 ayda toplam satış ise 42.882 oldu. Böylece şehirde yabancıya satışların toplam satışlar içerisindeki payı temmuzda yüzde 30.6 olurken bu oran ocak-temmuz döneminde yüzde 26.3 olarak gerçekleşti.

MERKEZ İLÇELERDE ORAN ARTIYOR

Konuyla ilgili HABERTURK'e bilgi veren Antalya'da faaliyet gösteren bir emlakçı yabancıya satışta savaş sonrası özellikle Rusların ilgisinin arttığını, bunun yanında geçen yıllara oranla şehirde konut alan Ukraynalı sayısında da yükseliş olduğunu ifade etti.

Zaman zaman vatandaşlardan bu konuda tepki geldiği için isminin yayımlanmamasını isteyen emlakçı portföylerindeki Muratpaşa ve Konyaaltı gibi merkez ilçelerde yer alan konutların yüzde 40-50'sini Rus ve Ukraynalılara sattıklarını belirtti. Denize erişimi rahat olan konutların ilk tercih olduğu bilgisini paylaştı.

RUSLAR GENELDE İLK SIRADA

Rusların Türk emlak piyasasına artan ilgisi TÜİK verilerine de yansıdı. Yılın ilk 7 ayında Rusya vatandaşları Türkiye'de 6.877 adet konut aldı. Bu ülkeyi 5.315 adetlik satışla İran ve 4.405 adetlik satışla Irak vatandaşları takip etti.

Ülke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Rusya 6 877 479 509 547 1 152 1 275 1 887 1 028 İran 5 315 761 711 784 905 736 987 431 Irak 4 405 513 633 741 714 617 807 380 Kazakistan 1 607 132 197 241 311 218 318 190 Almanya 1 577 204 169 244 221 247 329 163 Ukrayna 1 352 102 111 168 263 241 301 166 Afganistan 1 284 131 141 214 247 210 258 83 Yemen 941 83 141 152 164 140 222 39 Kuveyt 931 82 144 156 104 130 190 125 Çin 901 51 47 78 105 186 377 57 Filistin 864 80 113 123 154 155 205 34 ABD 793 80 101 121 109 119 181 82 Azerbaycan 767 89 93 115 156 118 131 65 İngiltere 763 82 100 140 116 91 144 90 Pakistan 752 84 101 128 138 96 162 43 Mısır 730 88 64 126 117 94 188 53 Ürdün 725 105 117 117 111 95 133 47 Lübnan 554 83 73 84 92 87 98 37 Sudan 487 58 53 81 77 80 103 35 Kanada 486 40 58 88 74 81 105 40 Diğer ülkeler 7 618 907 963 1 170 1 194 1 017 1 581 786

İlk 7 ay itibarıyla böylece Ruslara konut satışında bu yıl rekor kırılması kesinleşti. 2021 genelinde Ruslar Türkiye'den 5.379 adet konut almıştı. Bu rakam 2020'de 3.078, 2019'da 2.893, 2018'de ise 2.297 olarak kayıtlara geçmişti.

Rus vatandaşlarının yıllara göre Türkiye'de yaptığı konut alımları:

Yıl Konut satışı (adet) 2017 1331 2018 2297 2019 2893 2020 3078 2021 5379 2022(7 ay) 6877

Aslında Antalya merkez ve çevre ilçeleri iklimi ve doğasıyla uzun yıllardır çeşitli ülkelerden yabancıların konut alımında tercih ettiği bir bölge. Son zamanlarda yabancıya satışın şehirde konuşulmaya başlamasının önemli bir nedeni ise uzmanlar tarafından konut fiyatlarındaki hızlı artış olduğu belirtiliyor.

FİYATLARDA YÜZDE 200'LÜK ARTIŞ

Merkez Bankası verilerine göre haziran ayında Türkiye genelinde Konut Fiyat Endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160.6 yükseldi. Antalya, Burdur ve Isparta'nın yer aldığı 'TR 61' kodlu bölgede ise artış yüzde 200.2 oldu.

Söz konusu bölge haziranda Türkiye genelinde yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu bölge oldu. Aynı dönemde konut fiyatlarındaki artış İstanbul'da yüzde 184.9, Ankara'da yüzde 165.4, İzmir'de ise yüzde 150.9 olarak hesaplandı.