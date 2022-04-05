Rusya 52 'dost ülkeye' uçuşları tekrar başlatıyor

Rusya Başbakanı Mişustin, Devlet Duması'nda konuştu.
Kovid-19 salgını nedeniyle düzenli uçak seferleri ve charter uçuşlarına yönelik uygulanan kısıtlamaları 9 Nisan’dan itibaren kaldıracaklarını belirten Mişustin, "Vaka sayısı azalıyor, bu da Rus Hava Yolları için güzergah sayısını artırma zamanının geldiği anlamına geliyor. Halihazırda herhangi bir kısıtlama olmadan Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olan devletler, Katar ve Meksika dahil 15 ülkeye uçabiliyor. Şimdi de Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dahil toplam 52 ülkeye uçak seferlerini yeniden başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın uçak seferlerini yeniden başlatacağı ülkeler şöyle:
- Cezayir
- Arjantin
- Afganistan
- Bahreyn
- Bosna-Hersek
- Botsvana
- Brezilya
- Venezuela
- Vietnam
- Hong Kong
- Mısır
- Zimbabve
- İsrail
- Hindistan
- Endonezya
- Ürdün
- Irak
- Kenya
- Çin
- Kuzey Kore
- Kosta Rika
- Kuveyt
- Lübnan
- Lesoto
- Mauritius
- Madagaskar
- Malezya
- Maldivler
- Fas
- Mozambik
- Moldova
- Moğolistan
- Myanmar
- Namibya
- Umman
- Pakistan
- Peru
- Suudi Arabistan
- Seyşeller
- Sırbistan
- Suriye
- Tayland
- Tanzanya
- Tunus
- Türkiye
- Uruguay
- Fiji
- Filipinler
- Sri Lanka
- Etiyopya
- Güney Afrika
- Jamaika
Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.
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