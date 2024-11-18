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        Haberler Dünya Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya topraklarımızı vurması için izin vermesi gerginlikte yeni bir aşama | Dış Haberler

        Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya topraklarımızı vurması için izin vermesi gerginlikte yeni bir aşama

        ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni vermesine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, bunun "gerginlikte yeni bir aşama" olduğunu belirterek, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:15
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        Rusya'dan ABD'ye: Gerginlikte yeni bir aşama
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin "gerginlikte yeni bir aşama" olduğunu belirterek, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da Ukrayna krizine dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin verdiği yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, bu haberleri dikkate aldıklarını söyledi.

        Ukrayna'ya, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni
        Ukrayna'ya, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni Haberi Görüntüle

        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu açıklamaları tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

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        Sözcü Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD’nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama ve yeni bir durum söz konusu. Bundan yola çıkıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır vaziyette. Bu konudaki sinyallerimiz Batı tarafından alındı." şeklinde konuştu.

        Bunun tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Peskov, Ukrayna’daki çatışmaları dondurma yönündeki tekliflere ilişkin ise "Temas hattında çatışmaların dondurulması, Rus tarafı için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

        ABD basınında Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yayılmıştı.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu kapsamında 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirterek, "Böyle olursa bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." ifadesini kullanmıştı.

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        #rusya
        #ABD
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