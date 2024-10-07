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        Haberler Dünya Rusya: Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde çok kutuplu dünya düzeninin merkezi oluşuyor | Dış Haberler

        Rusya: Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde çok kutuplu dünya düzeninin merkezi oluşuyor

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde çok kutuplu dünya düzeninin merkezinin oluştuğunu belirterek, "İlişkilerimizi tehdit eden unsur yok. İlişkilerimiz yapıcı şekilde gelişiyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:28
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        Rusya'dan BDT açıklaması
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

        Toplantıda konuşan Lavrov, BDT üye ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirerek, "BDT bölgesinde çok kutuplu dünya düzeninin merkezi oluşuyor. İlişkilerimizi tehdit eden unsur yok. İlişkilerimiz yapıcı şekilde gelişiyor." diye konuştu.

        Sergey Lavrov, BDT ülkelerinin, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara karşı çıktığına işaret ederek "Elbette, bu yaptırımların uluslararası hukukla hiçbir ilgisi yok. Stratejik ortaklar ve müttefikler ile ticaret ve ekonomi alanındaki bağların güçlendirilmesi yönünde adımlar atılıyor. Bu adımlar uluslararası hukuk normlarına uygun." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Bağımsız Devletler Topluluğu
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