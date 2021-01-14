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Rusya buğday ihracatına ek vergi getiriyor

Rusya Tarım Bakanlığı ülkedeki gıda fiyatlarındaki artışı durdurmak için buğday ihracatına ek vergi getirmeyi teklif etti. Rus buğdayının en büyük alıcıları arasında Türkiye de bulunuyor

Rusya buğday ihracatına ek vergi getiriyor
HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya yurtiçinde gıda fiyatlarındaki artışı durdurmak için buğday ihracatına daha fazla vergi getirebilir ve arpa ile mısıra Mart'ın ortalarından itibaren vergi getirmeye başlayabilir.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bakanlık 15 marttan itibaren buğday ihracatına ton başına 45 Euro (55 dolar) vergi getirilmesini teklif etti. Bu adım Rus buğdayının en büyük alıcıları olan Türkiye, Mısır ve Bangladeş'e yapılacak tedariki etkileyebilir.

Bakanlık, buğday ithalatı vergisini 15 Şubat'tan 15 Mart'a kadar önceden planlandığı gibi ton başına 25 Euro'da tutmayı teklif etti. Bakanlık aynı zamanda arpaya ton başına 10 Euro ve mısıra ton başına 25 Euro vergi getirilmesini teklif etti. Moskova'dan yetkililerin gıda enflasyonunu yavaşlatmak için önceden onaylanan devlet önlemlerini değerlendirmesi, Rus buğdayına getirilecek vergiden Avrupa Birliği (AB) buğdayının olumlu etkileneceği beklentilerini artırarak Paris'te buğday vadeli fiyatlarını destekledi.

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