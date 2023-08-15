Rusya'da benzin istasyonunda patlama: En az 27 kişi hayatını kaybetti
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda patlama olduğunu belirtti.
Patlamada 27 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Melikov, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Rus basınında yer alan haberlerde, patlama neticesinde başlayan yangının civardaki evlere sıçradığı belirtiliyor.
UKRAYNA MI GERÇEKLEŞTİRDİ?
Patlamanın ardından bunun Ukrayna saldırısı olabileceğine dair pek çok iddia ortaya atılsa da nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirildi.
* Haberin görselleri Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Reuters videosundan servis edilmiştir.