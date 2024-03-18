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        Haberler Dünya Rusya'da devlet başkanlığı seçimi: Putin yaklaşık 76 milyon oy aldı

        Rusya'da devlet başkanlığı seçimi: Putin yaklaşık 76 milyon oy aldı

        Rusya'da üç gün süren devlet başkanlığı seçiminde kesin olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oyların yüzde 87,29'unu alarak zafere ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:01 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:11
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        Rusya'da seçim: Kesin olmayan ilk sonuçlar açıklandı
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        Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bugün düzenlediği basın toplantısında devlet başkanı seçiminin kesin olmayan ilk sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

        Vladimir Putin'in kesin olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandığını açıklandı.

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        Seçime katılım oranının yüzde 77,44 ile "rekor düzeyde" olduğunu kaydeden Pamfilova, 87 milyon 113 bin 127 kişinin oy kullandığını dile getirdi.

        Pamfilova, seçimlerin özgür ve şeffaf olduğunu vurgulayarak, "Bağımsız bir halk olduğumuzu ve ülkemizin gelişmesi için her şeyi yaptığımızı kendimize gösterdik" dedi.

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        KESİN SONUÇLAR 21 MART'TA

        Halihazırda açılan sandık sayısının yüzde 99,7'nin üzerinde olduğunu aktaran Pamfilova, kesin sonuçların 21 Mart'ta açıklanacağını bildirdi.

        Merkez Seçim Komisyonu'na göre sandıkların yüzde 99,76'sı açıldı. Komisyon verilerine göre Putin'e 75 milyon 950 bin 588 kişi oy verdi.

        Adaylardan Komünist Parti'den Nikolay Haritonov 3 milyon 737 bin 763 kişi ile yüzde 4,30 oy, Yeni İnsanlar partisinden Vladislav Davankov 3 milyon 341 bin 389 kişi ile yüzde 3,84 oy, Liberal Demokrat Parti'den Leonid Slutskiy 2 milyon 792 bin 545 kişi ile yüzde 3,21 oy aldı.

        Yeni seçilen devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Kesin olmayan ilk resmi seçim sonuçlarına göre sandıktan galip çıkan Putin, kesin sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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