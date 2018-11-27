Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Bugün Rusya'ya iniş yapan sarı-kırmızılılar yarın aynı zamanda soğukla da mücadele edecek!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Lokomotiv Moskova ile yarın yapacağı karşılaşma için Rusya'ya gitti. Burada antrenmanını gerçekleştiren ve maç hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar yarın sadece rakibiyle değil soğukla da mücadele edecek!

16 derecedeki İstanbul'dan ayrılarak Moskova'ya giden sarı-kırmızılı kafile Rusya'da eksi 4 derecelik ısıyla karşılaştı. Skor'un haberine göre Galatasaray maçta sorun yaşamamak için özel beslenme programı ile hazırlanıyor. Futbolcuların vücut ısısını sabit tutacak kremlerden kullanılacağı öğrenilirken maç saatinde havanın eksi 8 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

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