Rusya’da yaşanan rap ve rock müzik krizine Kremlin de dahil oldu. Rus savcıları ülkenin en ünlü rap ve rock müzik grupları Allj, IC3PEAK, Friend zone ve Husky gibi müzik gruplarının ülke genelinde konserlerini iptal eden kararlar almaya başladı.

Ekim ayı sonunda Krasnodar’da konser veren Husky’nin konseri sırasında olaylar çıkmış, olayların ardından Husky grubunun solisti Dmitry Kuznetsov önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Özellikle Rus gençlerin tepkisinden sonra mahkemeye çıkarılan Dmitry Kuznetsov, olaylarda yaşanan maddi zararların karşılanması üzerine serbest bırakılmıştı. Fakat bu yaşanan olaylardan sonra Rusya genelinde birçok Rus savcılar, Rap ve Rock müzik gruplarının konserlerini bir bir iptal etmeye başladı. Yaşanan yasaklamaların ardından Husky grubu sokak konseri düzenleyerek yasakları protesto etti. Ayrıca bazı müzik gruplarının klipleri birçok platformda yasaklandı. Özellikle sosyal medyadan yükselen protestoların ardından durum Kremlin sarayına kadar ulaştı.

PUTİN İPTALLERİN SEBEPLERİNİ ARAŞTIRIYOR

Rusya’da insan hakları savunucularının da olaya müdahil olmasından sonra Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaşanan soruna açıklık getirdi. Peskov açıklamasında, "Bu sade bir sorun gibi görünmüyor. Tekrarlanan sorunlardan birisi. Başkan Putin konuyla yakından ilgileniyor ve sorunun nedenlerini bulmak için araştırmalar yapıyor" ifadelerini kullandı. Rusya’da alınan konser yasakları kararları milletvekilleri arasında da tartışılmaya başlandı.

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