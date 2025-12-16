Rusya'dan 229 milyar dolarlık tazminat talebi

Habertürk
        Rusya Merkez Bankasının Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'dan yaklaşık 229,7 milyar dolar tazminat talep ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 00:51 Güncelleme: 16.12.2025 - 00:51
        Rusya Merkez Bankasının Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ettiği bildirildi.

        Moskova Tahkim Mahkemesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankasının Euroclear aleyhine 12 Aralıkta açtığı davada 18,2 trilyon ruble tazminat talep ettiği kaydedildi.

        Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 12 Aralık'ta, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı aldı.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Rusya'nın 210 milyar avrosunun Ukrayna'ya verdiği zararları tazmin etmediği sürece AB topraklarında kalacağını belirtti.

        Rusya Merkez Bankası da aynı gün yaptığı açıklamada, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

        #rusya
