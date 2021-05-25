Rusya'dan Google'a uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Rusya'dan Google'a uyarı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor),yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google’a yaptırım uygulanabileceğini bildirdi

Rusya'dan Google'a uyarı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor)'dan yapılan yazılı açıklamada, Google’ın arama sonuçlarında, Rusya’da yasa dışı olan içeriklere bağlantıların yüzde 20 ila 30’unun kaldırılmadığı kaydedildi.

Söz konusu içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle şirkete ve YouTube gibi bağlı hizmetlerine yaptırım uygulanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, “Google, Rusya’daki yasa dışı içeriklerin en çok yayıldığı platform. Söz konusu içeriklerin kaldırılması için şirkete bir gün süre verildi, aksi halde hızını yavaşlatma gibi önlemlere başvurulacak.” denildi.

Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spotify, Apple Watch’a 'İndir' özelliği ekledi - Haberler
TEKNOLOJİO da Apple Watch’a indirecek
Kötü amaçlı yazılım FluBot dünyaya yayılıyor! Haberler
TEKNOLOJİSMS ile dünyayı tehdit ediyor!
Uber Covid-19 aşısı olacaklara ücretsiz yolculuk verecek - Haberler
TEKNOLOJİCovid-19 aşısına ücretsiz götürecek!
Tecno Mobile Türkiye'de üretime başladı - Haberler
TEKNOLOJİTürkiye’de üretime başladı
WhatsApp hesabınız hacklenebilir! KOD HİLESİ: Gönderenin WhatsApp hesabı gidiyor!
TEKNOLOJİWhatsApp'ta kod hilesi! Hesabınız gidebilir
Çin Mars'a ilk ayak izini bıraktı
TEKNOLOJİÇin Mars'a ilk ayak izini bıraktı
2021'in en çok satan akıllı telefonları belli oldu - Haberler
TEKNOLOJİHer 100 doların 38 doları ona gitti!
Jahrein, Twitch yayınına Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ediyor! Twitch nasıl bir uygulama?
TEKNOLOJİTwitch nasıl bir uygulama?
Son dakika haberi WhatsApp'tan Türkiye açıklaması - Haberler
TEKNOLOJİWhatsApp'tan Türkiye açıklaması!
Android 12 Beta hangi telefonlara gelecek? Android 12 güncellemesi alacak akıllı telefonlar
TEKNOLOJİAndroid 12 Beta hangi telefonlara gelecek?