Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir oturumda,"Rusya, Türkiye ve İran, İdlib'de, ABD liderliğindeki koalisyonun Rakka'da davrandığı gibi hareket etmeyecek. Rakka'da insani koridorlar kurulmamıştı" dedi.

"İdlib'de terör hedeflerini bombalamaya devam edeceğiz"

İdlib'de yere güçleri anlaşmaya teşvik için insani koridor oluşturulacak"

"Türk meslektaşlarımızla konuşuyoruz" diyen Lavrov, "Türkler, topraklarının bazen, Suriye'deki durumu karıştırmak için kötü insanlar tarafından kullanıldığını biliyor. Bu nedenle sınırlarında ek kontrol önlemleri alıyorlar. Anlaşmalarımız doğrultusunda İdlib'de Türkiye'nin kurduğu 12 gözlem noktası bulunuyor. Bu da durumu biraz yatıştırıyor."

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