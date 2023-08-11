Haberler Dünya Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat

Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat Rus Kuzey Filosu, Kuzey Denizi sularında Rusya'nın egemenliğini korumaya yönelik eylemleri test etmek için Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattığını duyurdu. Anadolu Ajansı Giriş: 11.08.2023 - 16:57 Güncelleme: 11.08.2023 - 16:57 facebook

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Donanmanın basın servisinden yapılan açıklamada, Amiral Aleksandr Moiseyev komutasında tatbikatların yapıldığı belirtilerek "Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kutbu sularında egemenliğini korumak için görevlerini yerine getirirken filonun birlik ve kuvvetlerinin yönetimi konusundaki seçenekler test edilecek" ifadeleri kullanıldı.

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Tatbikatların bir parçası olarak, Kuzey Filosu'nun Kuzey Kutbu keşif gemisi grubunun konuşlandırılması ve Kuzey Kutbu deniz rotası iletişimini korumak için kıyı birliklerinin bir kısmının yeniden konuşlandırılması, önemli nesnelerin korunması ve savunulması konuları üzerinde çalışılacağı aktarıldı.