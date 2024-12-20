Ünlü kadınlar yapay zekâ ile 'erkek' oldu
Sosyal medyada; ünlü kadınları yapay zekâ kullanarak, 'erkekleştirme' akımı başladı. Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya ve Meryem Uzerli'nin ardından bu kez de Ajda Pekkan, Hülya Avşar ile Tuba Büyüküstün gibi ünlüler 'erkek'leştirildi
Giriş: 20.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:30
1
Hülya Avşar
2
Hülya Avşar
3
Tuba Büyüküstün
4
Tuba Büyüküstün
5
Ajda Pekkan
6
Ajda Pekkan
7
Ezgi Mola
8
Ezgi Mola
9
İrem Derici
10
İrem Derici
11
Yıldız Tilbe
12
Yıldız Tilbe
13
Özgü Namal
14
Özgü Namal
15
Fahriye Evcen
16
Fahriye Evcen
17
Bergüzar Korel
18
Bergüzar Korel
19
Merve Boluğur
20
Merve Boluğur
21
Hadise
22
Hadise
23
Serenay Sarıkaya
24
Serenay Sarıkaya
25
Meryem Uzerli
26
Meryem Uzerli
27
Beren Saat
28
Beren Saat
29
Hazal Kaya
30
Hazal Kaya
31
Özge Özpirinçci
32
Özge Özpirinçci
33
Hande Erçel