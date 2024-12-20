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        Haberler Magazin Ünlü kadınlar yapay zekâ ile 'erkek' oldu - Magazin haberleri

        Ünlü kadınlar yapay zekâ ile 'erkek' oldu

        Sosyal medyada; ünlü kadınları yapay zekâ kullanarak, 'erkekleştirme' akımı başladı. Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya ve Meryem Uzerli'nin ardından bu kez de Ajda Pekkan, Hülya Avşar ile Tuba Büyüküstün gibi ünlüler 'erkek'leştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:30
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        Hülya Avşar

        2

        Hülya Avşar

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        Tuba Büyüküstün

        4

        Tuba Büyüküstün

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        Ajda Pekkan

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        Ajda Pekkan

        7

        Ezgi Mola

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        Ezgi Mola

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        İrem Derici

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        İrem Derici

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        Yıldız Tilbe

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        Yıldız Tilbe

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        Özgü Namal

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        Özgü Namal

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        Fahriye Evcen

        16

        Fahriye Evcen

        17

        Bergüzar Korel

        18

        Bergüzar Korel

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        Merve Boluğur

        20

        Merve Boluğur

        21

        Hadise

        22

        Hadise

        23

        Serenay Sarıkaya

        24

        Serenay Sarıkaya

        25

        Meryem Uzerli

        26

        Meryem Uzerli

        27

        Beren Saat

        28

        Beren Saat

        29

        Hazal Kaya

        30

        Hazal Kaya

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        Özge Özpirinçci

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        Özge Özpirinçci

        33

        Hande Erçel

        34

        Hande Erçel

        35

        Sezen Aksu

        36

        Sezen Aksu

        #Tuba Büyüküstün
        #Ajda Pekkan
        #Hülya Avşar
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