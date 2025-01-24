Rusya'dan UNICEF'e "Gazzeli çocuklar" tepkisi

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki çocukların durumunun eline alındığı oturumda konuştu.

AA'nın haberine göre; toplantıyı kendilerinin talep ettiğini kaydeden Nebenzia, üye ülkeleri bilgilendirmesi için de UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell'ın katılımını istediklerini aktardı.

Russell'ın toplantıya katılmadığını, başka üst düzey UNICEF yetkililerinin de müsait olmadığını bildirdiklerini belirterek Russell'ın, ABD tarafından düzenlenen ve Ukrayna'daki çocukların ele alındığı oturuma ise tereddütsüz katıldığını vurguladı.

Vassily Nebenzia, "Anlaşılan o ki, UNICEF için Gazze'deki çocuklar Ukrayna'daki çocuklardan daha önemsiz." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD vatandaşı olan Russell'ın bu konuda ABD'nin tutumuyla uyumlu hareket ettiğini ve tarafsız bir BM çalışanı gibi değil de Amerikalı gibi davrandığını kaydeden Nebenzia, bunun BM Şartı'nın ihlali olduğunu söyledi.

Rusya'nın birkaç kez talep etmesine rağmen ABD'nin BMGK başkanlığı döneminde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin oturum düzenlemediğini ifade eden Nebenzia, ABD'nin kendilerinin de katkı sağladığı Gazze'de, on binlerce çocuğun ölümü hakkında konuşmaktan rahatsız olduğunu kaydetti.

Nebenzia, konuya ilişkin BM Genel Sekreteri'ne mektup göndereceklerini bildirdi.

"GAZZE TURNUSOL KAĞIDI VAZİFESİ GÖRDÜ"

Avrupa ülkelerine yönelik de suçlamalarda bulunan Nebenzia, "Kendilerini insan haklarının savunucuları olarak gösteren Avrupa ülkelerinin de Gazze'de çocukları öldürenlerin hesap vermesi için çağrıda bulunmadıklarını not etmek lazım." diye konuştu.

Birçok Avrupa ülkesinin İsrail'e silah sevkiyatı yapmaya devam ettiğini kaydeden Nebenzia, "Gazze, gerçek bir turnusol kağıdı vazifesi görerek Batı'nın insan haklarına yönelik gerçek tutumunu ortaya koymuştur." dedi.

Vassily Nebenzia, gerçek rakamlar tam olarak bilinmese de Gazze'de 14 bin 500'den fazla çocuğun öldüğünü, 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığını belirterek 1 milyon çocuğun da evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Gazze'de aynı zamanda patlayıcı silahlar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaralandığını belirten Nebenzia, "Her ay 475 çocuk yani her gün 15 çocuk engelli hale geldi." bilgisini verdi.

Nebenzia, Gazze'deki patlamamış mühimmat nedeniyle çocukların yaralanma riskinin 14 yıl daha devam edeceğini dile getirdi.