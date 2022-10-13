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Rusya Devlet Başkanı Putin'den BAE lideri Al Nahyan'a şaşırtan jest: Kendi montunu verdi

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde BAE lideri Al Nahyan ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, Nahyan'a üşüdüğü için montunu verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den BAE lideri Al Nahyan'a şaşırtan jest: Kendi montunu verdi
Putin'den BAE liderine jest
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AA / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 11 Ekim'de St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği görüntülendi.

Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'taki görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı. Uluslararası basında yer alan haberlerde, İtalyan bir markaya ait olduğu düşünülen montun fiyatına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir." dedi.

Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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