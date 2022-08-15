Putin'den Kim'e mektup 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a gönderdiği mektupta ikili ilişkilerinin ortak çabalarla genişletmek istediğini söyledi.

Kuzey Kore devlet medyasının bildirdiğine Putin, Kore'nin kurtuluş günü için Kim'e mektup gönderdi.

Putin mektupta, "Daha yakın bağlar her iki ülkenin de çıkarına olacaktır bu Kuzey Kore'nin güvenliği ve istikrarı için de yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kim'in Putin'e yanıt olarak gönderdiği mektupta, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın yenilgiye uğratılmasıyla kurulduğunu belirttiğini ve "Bu stratejik ve taktiksel iş birliği, iki ülke arasındaki destek ve dayanışma o günden bu yana, düşman askeri kuvvetlerin tehdit ve tahriklerini engelleyecek yeni bir seviyeye çıktı" yazdığını aktardı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.