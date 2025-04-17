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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ile Katar Emiri Al Sani, Moskova'da bir araya geldi | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile Katar Emiri Al Sani, Moskova'da bir araya geldi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde, Suriye ve Filistin'deki durumu ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:50 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:50
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        Rusya ve Katar arasında 'Moskova' zirvesi
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        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Rusya'yı ziyaret eden Katar Emiri Al Sani, başkent Moskova'da bir araya geldi.

        Dar formatta başlayan görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Katar arasındaki ilişkilere değinerek "İlişkilerimiz güçleniyor. Katar, özellikle Orta Doğu'da öncelikli ortaklarımızdan biri. Çok uzun yıllara dayanan iyi ilişki geleneğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

        Düşük olan ikili ticaret hacmine dikkati çeken ve Katar'ın, Rus petrol şirketi Rosneft'in önemli ortaklarından biri olduğunu dile getiren Putin, "Doğal gaz konusunda etkili işbirliğimiz var. Bu alanda ortak projeler yürüteceğimizi umuyorum." dedi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin'deki duruma dikkati çeken Putin, Katar'ın Filistin meselesinin çözüm sürecinde "ciddi" girişimlerde bulunduğunu dile getirerek "Maalesef tarafınızca ortaya konulan inisiyatifler uygulanmadı. Filistin'de siviller ölmeye devam ediyor. Bu, günümüzde yaşanan trajedi." diye konuştu.

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        Putin, Rusya ve Katar'ın Filistin konusundaki yaklaşımının örtüştüğünü belirterek "Uzun vadeli çözümün ancak Birleşmiş Milletlerin (BM) iki devletin kurulmasına ilişkin kararları çerçevesinde sağlanacağını düşünüyorum. Elbette burada, Filistin devletinin kurulması gerektiğini kastediyorum." ifadelerini kullandı.

        Suriye'deki duruma da değinen Putin, "Bu konu bizim için büyük öneme sahip. Suriye'nin egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak kalması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Orada (Suriye'de) siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında çok sorun var." dedi.

        "Bağımsız Filistin Devleti kurulmadan barış sağlanamaz"

        Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de Rusya ile ilişkilere değer verdiklerini ve ortak projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

        Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendiren Al Sani, şunları kaydetti:

        "Gazze'de saldırganlık devam diyor. Birkaç ay önce anlaşmaya varıldı ancak maalesef, İsrail bu anlaşmaya uymuyor. Katar olarak, tarafların yaklaşımlarını birbirine yakınlaştırmak ve Filistin halkının acılarını hafifletecek bir anlaşmaya varmak için arabuluculuk girişimlerini sürdürüyoruz. Rusya ile bu konudaki pozisyonumuz net ve sağlam. 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti kurulmadan barış sağlanamaz."

        Suriye'deki duruma da değinen Al Sani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile birkaç gün önce Katar'da görüştüklerini ve Rusya-Suriye ilişkilerini ele aldıklarını belirterek "Şara, karşılıklı saygı ve iki halkın çıkarlarının korunması temelinde bu işbirliğinin sürdürülmesi ve etkileşimin yeniden tesis edilmesi konusunda kararlı." ifadelerini kullandı.

        Al Sani, Suriye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması amacıyla yeni yönetimin girişimlerini desteklemek lazım." diye konuştu.

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