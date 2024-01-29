Rusya Devlet Başkanı Putin'in adaylığı resmileşti

Rusya'nın resmi haber ajansı Interfax'ın Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'na dayandırdığı habere göre 15-17 Mart'ta yapılacak seçimlerde Putin'in aday olarak gireceği resmileşti.

Putin'in 6 yıllık yeni dönemde de seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, bu süreyi tamamlaması halinde Rus lider, Rusya'nın 18. yüzyıldan beri en uzun süre görevde kalan lideri olarak tarihe geçecek.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana Rusya'da muhalefete yönelik baskıyı yoğunlaşırken potansiyel adayların bir kısmının yurt dışına kaçması bir kısmının ise hapiste olması nedeniyle Putin'in ciddi bir rakibi bulunmuyor.

Putin'in karşısına çıkacak savaş karşıtı Boris Nadezhdin'in seçilebilmesi için yeterli sayıda destekçinin Çarşamba gününe kadar imza toplamak için süreleri olduğu belirtildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.