Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus lider Putin İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. İki liderin görüşmesinde İran'da gelişmeler alınırken, Putin Netanyahu'ya "bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için siyasi ve diplomatik çabaları yoğunlaştırmaktan yana olduğunu" söyledi.

