Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus lider Putin İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. İki liderin görüşmesinde İran'da gelişmeler alınırken, Putin Netanyahu'ya "bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için siyasi ve diplomatik çabaları yoğunlaştırmaktan yana olduğunu" söyledi.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 16.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin Netanyahu ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ortadoğu ve İran'daki durumu ele aldılar.

        Kremlin açıklamasına göre Putin, Netanyahu'ya İran konusunda arabuluculuk yapmada Rusya'nın desteğini teklif etti.

        Ayrınca Netanyahu'ya "bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için siyasi ve diplomatik çabaları yoğunlaştırmaktan yana olduğunu" söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 14 Ocak 2026 (Gazze'de Ateşkes Ölümleri Durdurmadı)

        Beyaz Saray'dan Grönland paylaşımı. Eski Güney Kore Lideri için idam talebi. Rojin'in babası Bakan Tunç'la görüştü. Tayland'daki köprüde trenin üstüne vinç düştü. Vatandaşlık maaşında çalışmalar sürüyor. Bahçeli'den DEM Parti'ye eleştiri. CHP Kurultayında "Şaibe" davası. Gazze'de ateşkes ölümleri durdurmadı. Rodriguez'den Trump'a tepki. Uganda'dan internet hamlesi. Antalya'da Belediye'ye operasyon. İran protestoları ticateri etkiledi. Savcıdan kadın Hakime kurşun. Bahçelievler'de uyuşturucu baskını. Marmara ve Karadeniz'e kar dönüyor.  Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son